2020-05-05T14:54:13+03:00
Общество

В Усинске возобновят автобусные рейсы до дач

С завтрашнего дня начнет ходить транспорт
Дарья ЮДИНА
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В Усинске начнут ездить автобусы по дачным маршрутамВ Усинске начнут ездить автобусы по дачным маршрутам
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С 6 мая возобновляются пассажирские перевозки по маршруту УсинскДачи (Водозабор). Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил мэр Николай Такаев.

Первый рейс стартует в 08:30. В 09:10 автобус поедет в обратном направлении. Второй рейс отъезжает в 15 часов, а в 15:40 едет назад.

Подробности можно узнать по номеру телефона диспетчерской МУП «Муниципальные Перевозки» 89121510296.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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