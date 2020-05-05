В Усинске возобновят автобусные рейсы до дач

5 Май 2020 2020-05-05T14:54:13+03:00

В Усинске начнут ездить автобусы по дачным маршрутам

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С 6 мая возобновляются пассажирские перевозки по маршруту Усинск – Дачи (Водозабор). Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил мэр Николай Такаев.

Первый рейс стартует в 08:30. В 09:10 автобус поедет в обратном направлении. Второй рейс отъезжает в 15 часов, а в 15:40 едет назад.

Подробности можно узнать по номеру телефона диспетчерской МУП «Муниципальные Перевозки» 89121510296.

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ИСТОЧНИК KP.RU