Медики больницы в Усинске устроили флэшмоб в честь Дня Победы

9 Май 2020 2020-05-09T11:05:33+03:00

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Из-за ограничений, вызванных коронавирусом, традиционно отпраздновать День Победы у жителей Коми не получится. Большинство акций и мероприятий перекочевали в «онлайн». Но даже в таких условиях медработники больницы в Усинске нашли способ поздравить ветеранов.

Врачи, санитарки и медсестры устроили флэшмоб. С шариками в руках они выстроились в цифру «девять».

Поздравление от врачей Усинской ЦРБ.

- Уважаемые наши ветераны ВОВ и жители нашего прекрасного города! Поздравляем вас с Днём Победы! От имени администрации ЦРБ и всего медицинского персонала, желаем вам, самое главное, здоровья и долгих лет жизни. Надеемся, что все невзгоды, которые встречаются у нас на пути, мы преодолеем вместе. Мы, медицинские работники, со своей стороны, сделаем всё, чтобы поддержать Вас, - написали в посте о флэшмобе в группе больницы «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU