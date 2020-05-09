2020-05-09T12:57:11+03:00
Общество

В Сыктывкаре мошенники предлагают прибор для защиты от скачков напряжения

Предупреждение для горожан
Дарья ЮДИНА
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Мэрия предупреждает о том, что в Сыктывкаре активизировались мошенникиМэрия предупреждает о том, что в Сыктывкаре активизировались мошенники
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В Сыктывкаре мошенники придумали новую уловку, чтобы обманывать горожан. Об этом сообщается в официальной группе пресс-службы мэрии.

По домам ходят люди, которые представляются сотрудниками фирмы «Энерготехобслуживание». Они предлагают прибор стоимостью около 14 тысяч рублей, который устанавливается в розетку якобы для защиты от скачков напряжения. На вопросы отвечают размыто.

Городская администрация предупреждает: «Остерегайтесь мошенников и помните, что настоящие ресурсоснабжающие организации не станут навязывать вам сомнительные предложения!».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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