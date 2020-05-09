В Сыктывкаре мошенники предлагают прибор для защиты от скачков напряжения
В Сыктывкаре мошенники придумали новую уловку, чтобы обманывать горожан. Об этом сообщается в официальной группе пресс-службы мэрии.
По домам ходят люди, которые представляются сотрудниками фирмы «Энерготехобслуживание». Они предлагают прибор стоимостью около 14 тысяч рублей, который устанавливается в розетку якобы для защиты от скачков напряжения. На вопросы отвечают размыто.
Городская администрация предупреждает: «Остерегайтесь мошенников и помните, что настоящие ресурсоснабжающие организации не станут навязывать вам сомнительные предложения!».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сыктывкаре закрыли популярные автобусные маршруты
Часть из них изменили (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU