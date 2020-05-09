В Коми волонтеры помогли с организацией «Бессмертного полка» во время самоизоляции

9 Май 2020 2020-05-09T17:50:20+03:00

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В Коми волонтеры помогли жителям Сыктывкара провести акцию «Бессмертный полк» в условиях самоизоляции. Добровольцы сделали множество портретов участников Великой Отечественной войны для горожан. В канун 9 мая участники команды «Молодежка ОНФ» в Коми и волонтеры со всеми предосторожностями в период пандемии доставили их внукам и правнукам героев.

Обычно «Бессмертный полк» проходит по улицам, но из-за ограничений акция в этот раз проходит в онлайн-пространстве. Жители могут загрузить фотографии своих близких, участников Великой Отечественной войны, в соцсетях и на сайте polkrf.ru.

Но мы также увидели, что у жителей есть запрос на изготовление непосредственно портретов своих близких – таких, с которыми люди каждый год участвуют в шествии «Бессмертного полка». Изготовить такие портреты в условиях противоэпидемических ограничений сейчас трудно – предприятия сферы услуг не работаю или работают ограниченно, да и денег у многих людей не хватает. Активисты ОНФ в Коми и сотрудники МФЦ решили помочь людям, - прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Поступило несколько десятков заявок.Некоторые обратившиеся жители сообщили подробности о подвиге своих родных. Например, герой - красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии Владимир Суханов участвовал в боях по защите родины на Брянском фронте, был ранен в октябре 1943 г.

Много заявок, конечно, не ждали. Ведь у многих уже есть такие портреты своих близких - защитников отечества. Люди ведь каждый год участвуют в шествии «Бессмертного полка». Но у кого-то еще нет таких портретов, сделанных на основе фотографий героев. Участники акции рады, что помогли людям и акции «Бессмертный полк» такой посильной помощью и поддержкой, отметила руководитель МФЦ Республики Коми Наталья Жегунова.

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ИСТОЧНИК KP.RU