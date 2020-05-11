Голодный медвежонок вышел к людям в Койгородском районе
Администрация сельского поселения «Койгородок» сообщает о нашествии медвежат. Лесные обитатели выходят к черте населенных пунктов в поисках еды, так как в лесу еще пусто и голодно.
О случаях выхода медвежат к людям сообщали жители деревни Гурган 7 и 8 мая. Мамы-медведицы рядом не было, но она могла, конечно, находится неподалеку.
- Ситуация под контролем. Охотобщество уведомлено. Также сообщение направлено в отделение полиции, - сообщает администрация.
Людей просят быть бдительными, не гулять в темное время суток. Охотоведы не устают повторять, что лесных хищников привлекают помойки, в которые местные жители превращают окрестности населенных пунктов. Именно поэтому важно не бросать пищевые отходы, а грамотно их утилизировать.
Напомним, что в августе прошлого года в поселке Едва Удорского района Коми в темное время суток волк загрыз девочку. Трагический случай всколыхнул республику, заставил задуматься о регулировании популяции диких животных.
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ИСТОЧНИК KP.RU