Врио главы Коми обсуждал с владельцем «Северстали» карантин для вахтовиков

11 Май 2020 2020-05-11T17:08:53+03:00

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Врио главы Коми Владимир Уйба рассказал, что обсуждал с председателем совета директоров компании «Северсталь» Алексеем Мордашовым меры по борьбе с коронавирусом в городах республики. Об этом он рассказал в ходе передачи-видеоответа на вопросы жителей на странице региона в социальной сети ВК.

- Когда меня назначили врио главы Коми, я звонил ему (Алексею Мордашову), мы поговорили… Я его попросил включиться, потому что социальных проблем очень много, тем более и Воркута и Инта непростые точки на карте республики. Мы нашли общий язык, да мы его и не теряли никогда, — рассказал Уйба в видеообращении с ответами на вопросы.

Врио отметил, что обсуждал с Мордашовым меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в Воркуте, где находится компания «Воркутауголь» (входит ПАО «Северсталь»).

- …Мы с ним (Алексеем Мордашовым) проговорили, и он спрашивал, что я думаю по карантину. Я говорил, что в принципе это нужно делать, потому что все-таки мы должны понимать, что инфекция очень непростая, а у нас очень много городов, где вахтовый метод. И мы это обсудили. Этот разговор был, может, недели две назад или чуть позже. Я сказал, что мы готовим пакет мер от республиканского оперативного штаба с тем, чтобы вывести некоторые города на карантин, в том числе и Воркуту. То есть это было связано с вахтами, потому что вахтовики приезжают и, к сожалению, приезжают люди, которые еще не больны в открытую, они не знают об этом. И мы четыре города вывели в карантин недели две назад, ну, дней 10 точно назад. Это Воркута, Печора, Ухта, Усинск, — рассказал врио главы Коми.

- Это делается в первую очередь не для того, чтобы закрыть (города), то есть людей, которые живут в городе, это не касается, они могут приезжать и уезжать. Но вахты, приезжая, обязательно должны зайти на две недели в обсервацию, — добавил Уйба.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/778424" frameborder="0"></iframe> Владимир Уйба отвечает на вопросы жителей Коми 10 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU