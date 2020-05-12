В Сыктывкар бортом санавиации доставили тяжелого пациента с коронавирусом из Усинска

12 Май 2020 2020-05-12T09:08:59+03:00

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В инфекционную больницу Сыктывкара бортом санавиации из Усинска доставили пациента с коронавирусом. У мужчины нет улучшения самочувствия, поэтому врачи приняли такое решение, уточняют в Усинской ЦРБ.

По состоянию на 11 мая пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии в Усинске больше нет. Всего инфицировано 20 человек. Еще 6 пациентов - под подозрением: врачи ожидают окончательных анализов на коронавирус. Из этого числа 4 человека - вахтовики, инфицированные на одном из месторождений Усинского района, все они клинически здоровы.

- Сегодня ожидается их доставка в Усинск и госпитализация в инфекционное отделение для проведения противовирусной терапии. Мазки всех шестерых пациентов отправлены для подтверждения в референс-центр Сыктывкара, - говорит главврач больницы Максим Чуркин.

Напомним, что по ситуации на 11 мая в Коми лабораторно подтверждено 844 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из этого числа 252 человека излечились, но вирус унес жизни 15 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU