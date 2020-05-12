2020-05-12T16:04:47+03:00
Общество

«Коронавирус, давай до свидания!». В соцсетях распространяют кривую COVID-19

Кривая наглядно иллюстрирует, как регион выбрался из коронавирусного дна
Анастасия МАШКАЛЕВА
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По состоянию на 12 мая Коми находится на 48 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев COVID-19. Однако еще месяц назад наш регион ассоциировался с самым коронавирусным местом в России. В соцсетях республики распространяют кривую заболевания - она наглядно иллюстрирует, как всего за месяц Коми выбралась из коронавирусного дна.

Кривая коронавируса в Коми

Кривая коронавируса в Коми

Напомним, совсем недавно рост заболевания коронавирусом в Коми изучил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19. Ученые в графике наглядно показали, что в первые дни апреля, когда в республике бушевали несколько очагов заражения, количество пациентов с коронавирусом удваивалось раз в 3-4 дня. Постепенно тенденция к увеличению весомо замедлилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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