В Усть-Куломском районе умер пациент с COVID-19

14 Май 2020 2020-05-14T08:33:45+03:00

В муниципалитете уточняют, что у человека был подтвержден коронавирус, но не он стал причиной смерти

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По состоянию на 13 мая в Усть-Куломском районе было зарегистрировано 33 инфицированных коронавирусом. Из этого числа уже 9 человек выздоровело, а один - скончался. Правда, на сайте муниципалитета уточняют, что причина смерти не коронавирус.

Руководитель района Сергей Рубан 8 мая сообщал, что основная часть случаев новых заражений связана с очагом, ранее выявленным в терапевтическом отделении ЦРБ. У многих заболевших не выявлено симптомов коронавирусной инфекции, они изолированы у себя дома.

Чтобы остановить распространение инфекции, в райцентре еще на позапрошлой неделе были обработаны специальными дезинфицирующими средствами все общественные территории с массовым нахождением людей.

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Изучаем, где выявили новые случаи заражения. На сайте пояснения по цифрам (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU