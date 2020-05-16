Коронавирус в Коми: где компании могут узнать о доступных мерах поддержки
Федеральная налоговая служба разработала сервис, который позволяет узнать, какие меры поддержки доступны для бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
Информацию о том, на какую помощь может рассчитывать ваш бизнес, теперь можно получить в новом сервисе. На сайте нужно ввести ИНН компании или индивидуального предпринимателя, после чего он покажет все актуальные и доступные меры поддержки для налогоплательщика.
Программа автоматически проверит возможность получения отсрочки по уплате налогов, предоставит информацию о субсидиях для малого и среднего бизнеса, а также о действии моратория на банкротство. Если никаких специальных мер для компании не предусмотрено, сервис покажет остальные меры, которые действуют для бизнеса.
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ИСТОЧНИК KP.RU