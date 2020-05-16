ЕГЭ в Коми: готовы ли к проведению экзамена районы республики

16 Май 2020 2020-05-16T15:57:29+03:00

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Врио главы Коми Владимир Уйба провел совещание с главами районов Коми, обсудил с ними вопросы проведения ЕГЭ. Несмотря на то, что сроки сдачи экзамена еще не определены, настало время к нему готовиться. Тем более, что в этом году он пройдет по особенной схеме.

Роспотребнадзор РФ уже выпустил методичку о том, как выпускникам придется быть в масках и перчатках, им будут измерять температуру. Кроме того, в классах, где будут сдавать ЕГЭ, должно быть больше 8-10 человек. В связи с этим, в пунктах проведения экзаменов необходимо предусмотреть дополнительные аудитории. В Печоре, например, необходимо еще семь.

Еще одна проблема - плохие дороги. Так, Минстрою Коми необходимо принять меры по приведению в нормативное состояние участков автомобильных дорог Визинга – Кажим и Куратово – Широкий Прилук.

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В методичке Роспотребнадзора РФ расписано все (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU