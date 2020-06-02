С начала года жителей Коми стало меньше почти на две тысячи человек

2 Июнь 2020 2020-06-03T14:54:39+03:00

Численность постоянного населения республики на 1 апреля 2020 года составила 818,7 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Численность постоянного населения республики на 1 апреля 2020 года составила 818,7 тысяч человек и с начала года уменьшилась на 1,8 тысяч человек, или на 0,2%, сообщает Комистат.

Сокращение численности произошло за счет миграционного оттока и естественной убыли населения. При этом миграционная убыль составила 62% от общего сокращения населения. Относительная величина естественной убыли населения по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшилась с 3,7% до 3,4%, в том числе в городской местности - с 3% до 2,5%, а вот в сельской - увеличилась с 6,2% до 6,6%.

В структуре причин смерти населения республики преобладали патология органов кровообращения, новообразования и внешние причины смерти, на долю которых, как и в прошлом году, приходилось 74% всех смертельных исходов. За январь-март миграционная убыль составила 1120 человек (в расчете на 1 000 человек - 5,5).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Понауехали тут. Почему Коми стал регионом, из которого все больше людей хотят переехать?

«Комсомолка» пообщалась на эту тему с уехавшими и экспертом-демографом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU