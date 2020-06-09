В Ухте лечат больных COVID-19 из Усинска

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:01:59+03:00

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В инфекционном отделении больницы Шудаяга лечатся от коронавируса 60 человек. Двое из них в тяжелом состоянии. Часть пациентов привезли в Ухту из Усинска: вчера «переехали» 15 пациентов. По словам главврача ухтинской больницы, местные медики с нагрузкой справляются. Об этом пишет «Палитра города».

Напомним, что количество случаев заражения в Усинске в несколько раз больше, чем в Ухте: по последним данным, в городах зафиксировали 317 и 49 случаев соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU