В Коми отремонтированные дороги прошли проверку на качество
Республиканские дороги, ремонтируемые в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», успешно прошли проверку на качество. Об этом сообщает пресс-служба минстроя Коми.
За инспекцию отвечал пермский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ». Провели аудит следующих объектов: «Ремонт автомобильной дороги «Занулье – Матвеевская – Гарь – Коржинский» от автомобильной дороги «Вятка» на участках км 25+000 – км 27+900, км 28+300 – км 34+100; «Ремонт автомобильной дороги по ул. Красных Партизан»; «Ремонт автомобильной дороги «По пгт. Верхняя Максаковка (ул. Красноборская)».
У проверяющих замечаний к качеству выполняемых работ не было. Взятые пробы соответствуют нормативным требованиям.
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ИСТОЧНИК KP.RU