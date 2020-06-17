На строительство дороги Нарьян Мар-Усинск дополнительно выделят 4 млрд рублей

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:44:55+03:00

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На строительство дороги Нарьян Мар-Усинск из федерального бюджета дополнительно выделят 4 млрд рублей. Деньги предназначены на 2020 год для опережающего строительства в рамках уже заключенных контрактов. В этом году на строительство уже предусмотрено 100 млн рублей, сообщает «НАО24.ru».

Сейчас профильное ведомство НАО вместе с минтрансом России прорабатывает вопрос о выделении дополнительных 3,9 млрд рублей на строительство автодороги в 2021–2023 годах.

Согласно условиям контракта работы должны завершить не позднее 20 октября 2023 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU