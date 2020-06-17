2020-06-17T20:03:44+03:00
Общество

У воспитанников Кочпонского ПНИ появится инклюзивная спортплощадка

Авторы проекта выиграли президентский грант в полмиллиона рублей
Дарья ЮДИНА
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Источник: сайт минспорта КомиИсточник: сайт минспорта Коми
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Жители Коми выиграли президентский грант на создание спортивной инклюзивной площадки для воспитанников Кочпонского психоневрологического интерната. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

Победителей второго конкурса на предоставление грантов Президента определили 15 июня. В их числе республиканская АНО «Спорт - новая жизнь» с проектом «Спорт для всех». Он позволит открыть универсальную адаптивную (инклюзивную) спортивную уличную площадку для воспитанников Кочпонского ПНИ. Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься на свежем воздухе. К тому же, площадку создадут рядом с интернатом. В качестве грантовой поддержки на реализацию проекта выделят почти полмиллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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