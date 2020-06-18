2020-06-18T18:17:57+03:00
Общество

Мэр Воркуты рассказал, как идет ремонт в обсерваторе

Его разворачивают в профилактории «Заполярье»
Дарья ЮДИНА
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Пока в обсерваторе идет ремонт. Фото со страницы Игоря Гурьева "ВКонтакте"Пока в обсерваторе идет ремонт. Фото со страницы Игоря Гурьева "ВКонтакте"
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Мэр Воркуты Игорь Гурьев рассказал, как идут работы в профилактории «Заполярье». Здание хотят отдать под обсерватор.

- 1 и 2 этажи готовы. 3 этаж планируется закончить к 25.06, процент готовности на текущую дату - 60 %, написал на своей странице «ВКонтакте» глава администрации.

Напомним, что в Воркуте сейчас непростая ситуация с коронавирусом. С начала пандемии в заполярном городе зафиксировали 859 случаев заражения. На помощь местным медикам даже отправили их коллег из Сыктывкара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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