2020-06-18T21:22:52+03:00
Общество

В Коми наградили полицейского, спасшего во время пожара четырех детей

Алексей Митюнин получил нагрудный знак МВД
Дарья ЮДИНА
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Фото пресс-службы МВД по КомиФото пресс-службы МВД по Коми
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Министр внутренних дел по Коми Андрей Сицский побывал с рабочим визитом в Сысольском районе. Там руководитель министерства осмотрел ведомственные здания и помещения, а также наградил полицейского, который спас многодетную семью во время пожара.

Главный полицейский Коми вручил сотруднику ППС Алексею Митюнину нагрудный знак МВД России «Отличник полиции». Андрей Сицский поблагодарил Алексея Митюнина за мужество и отвагу, проявленные при спасении граждан, и пожелал успехов в службе.

Напомним, что Алексей Митюнин и полицейский-кинолог Павел Майбуров 8 июня спасли четырех детей и их мать. У многодетной семьи не было возможности выбраться из горящего дома. Полицейские разбили окно и вытаскивали детей через него.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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