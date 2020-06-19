До 500 тысяч рублей на полгода. Россияне назвали сумму для комфортной жизни

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:25:33+03:00

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Большинству россиян для комфортной жизни в течение полугода нужны накопления на сумму до 500 тыс. рублей, показал опрос жителей крупных городов, проведенный Райффайзенбанком. Самыми популярными способами для накоплений респонденты назвали вклады (49%) и накопительные счета (38%). Около 2% россиян выбирают другие способы – чаще всего это инвестиции через брокерский счет или ИИС. Некоторые предпочитают открывать металлические счета или инвестировать в ПИФы.

За последние три месяца большинство опрошенных россиян (80%) не меняли структуру сбережений. Но каждый пятый закрыл часть или все вклады, главным образом, потому, что понадобились деньги – на крупную покупку или другие цели. Каждый третий нашел вкладам более выгодную замену. И только 6% отказывались от вкладов из-за будущего налогообложения доходов по ним.

Источник: опрос Райффайзенбанка

Главной альтернативой вкладу россияне называют накопительный счет – его выбрали 37% опрошенных. Около 7% рассказали, что открыли брокерский счет, столько же опрошенных перешли на наличные. А 30% заявили, что потратили снятые со вкладов деньги.

Чаще всего россияне делают сбережения в рублях — так ответили 2/3 опрошенных. 24% копят и в рублях, и в иностранной валюте, диверсифицируя вложения. Обычно деньги хранят на счетах в банках или в ценных бумагах, но каждый пятый держит часть сбережений дома наличными. При этом мужчины чаще, чем женщины хранят все деньги в банках – 73% против 63%. Женщины стараются разделить сбережения, чтобы иметь наличные дома под рукой – так ответила каждая четвертая участница опроса.

Формируют накопление 60% россиян. При этом 42% опрошенных оценили свои сбережения менее чем в 100 тыс. рублей, 37% накопили от 100 до 500 тыс. рублей. У 21% респондентов сбережения составили более полумиллиона рублей. На формирование подушки безопасности обычно уходит от шести месяцев до трех лет. При этом большинство россиян оценили свой доход менее чем в 60 тыс. рублей в месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU