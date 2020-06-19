2020-06-19T16:26:07+03:00
Общество

Воркута может получить звание «Города трудовой доблести»

Мэрия подала заявку
Дарья ЮДИНА
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Фото предоставлено пресс-службой мэрии ВоркутыФото предоставлено пресс-службой мэрии Воркуты
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Мэрия Воркуты подала заявку на получение звания «Город трудовой доблести». Администрация города весной обратилась в Госсовет Коми с ходатайством, сообщает пресс-служба мэрии.

На почетное звание могут претендовать города, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы, обеспечивая бесперебойное производство и проявив при этом трудовой героизм и самоотверженность.

В экспертном заключении специалисты-историки Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН подтвердили, что сохранившиеся документы периода ВОВ содержат прямые свидетельства о награждении в годы войны переходящими Красными знаменами четырех предприятий Воркуты: комбината «Воркутауголь», Воркутинской ТЭЦ, шахт № 4 и № 40. Кроме того, известно, что за трудовые заслуги в годы Великой Отечественной войны 141 работник комбината «Воркутстрой» и 237 работников комбината «Воркутуголь» наградили орденами и медалями. В документе говорится и о беспримерном подвиге жителей Воркуты в годы ВОВ в условиях вечной мерзлоты - строительстве шахт и железной дороги, по которой без перебоев доставляли уголь в блокадный Ленинград и другие города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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