У «Детского мира» в Сыктывкаре снова установят корабль, который изготовили заключенные

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:26:21+03:00

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Арт-объект «Фрегат на волне», который был изготовлен в ИК-25 и стоял на площадке у столичного «Детского мира» с 2013 года, вернут на место в августе этого года. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Коми.

Напомним, что в конце апреля 2020 года корабль был демонтирован в связи с обветшанием его конструкций. Реставрация арт-объекта будет завершена к 22 августа, специально ко Дню республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU