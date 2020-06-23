2020-06-23T17:54:36+03:00
Общество

Коми заняла 43 место в рейтинге «посткоронавирусного пессимизма»

Основные страхи безработица и рост цен
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Жители Коми не так сильно боятся посткоронавирусной реальности, как москвичиЖители Коми не так сильно боятся посткоронавирусной реальности, как москвичи
Изменить размер текста:

Центр политической конъюнктуры проанализировал активность россиян в социальных сетях и выяснил, какие вопросы больше волнуют граждан и в каких регионах наиболее высокий уровень пессимизма относительно посткоронавирусного будущего. На основе полученных данных специалисты составили рейтинг. Коми заняла в нем 43 место.

Сейчас основные страхи россиян связаны с экономикой: ростом цен, потерей работы, снижением зарплаты. В Коми зарегистрировали 1400 обращений на подобные темы (за проанализированный период).

В лидерах антирейтинга - Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Самые неунывающие россияне живут в Ингушетии. Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Люди теперь боятся заразиться, дистанцируются везде»: как выходят из карантина жители Италии

Колонка экс-сыктывкарки, которая живет в Падуе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как будут ездить автобусы 24 июня в Сыктывкаре
Прокурор просит лишить экс-главу Избиркома Коми почетного звания и наград
Коми заняла 43 место в рейтинге «посткоронавирусного пессимизма»
Двое жителей Вуктыла отдали мошенникам больше миллиона рублей
В Коми выслушали приговор наркоторговцы из Княжпогостского района
Почти 20% россиян не знают, зачем нужно рефинансирование
В Сыктывкаре теплоход "Усть-Сысольск" сел на мель
Воркутинца лишили свободы за избиение знакомого до смерти
В Ухте взыскали 400 тысяч с посредницы во взяточничестве
Печорец заплатил штраф за незаконную ловлю хариуса в "Югыд ва"
В Сыктывкаре отключат горячее водоснабжение
На улицах Сыктывкара ограничат движение транспорта
Погода в Коми 23 июня
В Троицко-Печорске спасли утиную семью
АО "Райффайзенбанк" расширил географию курьерской доставки в Республике Коми
Жителя Княжпогостского района осудили за убийство сына
Таксисты Коми могут пользоваться лицензией на перевозку ещё год
В Сыктывкаре девушка заявила об изнасиловании, которого не было
В Сыктывкаре мужчина толкнул мимо проходившую пенсионерку, женщина получила серьёзные травмы
24 июня будет выходным днем для всех жителей Коми
У «Детского мира» в Сыктывкаре снова установят корабль, который изготовили заключенные
В Коми снова начнут ходить поезда дальнего следования