Коми заняла 43 место в рейтинге «посткоронавирусного пессимизма»
Центр политической конъюнктуры проанализировал активность россиян в социальных сетях и выяснил, какие вопросы больше волнуют граждан и в каких регионах наиболее высокий уровень пессимизма относительно посткоронавирусного будущего. На основе полученных данных специалисты составили рейтинг. Коми заняла в нем 43 место.
Сейчас основные страхи россиян связаны с экономикой: ростом цен, потерей работы, снижением зарплаты. В Коми зарегистрировали 1400 обращений на подобные темы (за проанализированный период).
В лидерах антирейтинга - Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Самые неунывающие россияне живут в Ингушетии. Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области.
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ИСТОЧНИК KP.RU