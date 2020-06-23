Коми заняла 43 место в рейтинге «посткоронавирусного пессимизма»

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:54:36+03:00

Жители Коми не так сильно боятся посткоронавирусной реальности, как москвичи

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Центр политической конъюнктуры проанализировал активность россиян в социальных сетях и выяснил, какие вопросы больше волнуют граждан и в каких регионах наиболее высокий уровень пессимизма относительно посткоронавирусного будущего. На основе полученных данных специалисты составили рейтинг. Коми заняла в нем 43 место.

Сейчас основные страхи россиян связаны с экономикой: ростом цен, потерей работы, снижением зарплаты. В Коми зарегистрировали 1400 обращений на подобные темы (за проанализированный период).

В лидерах антирейтинга - Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Самые неунывающие россияне живут в Ингушетии. Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области.

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ИСТОЧНИК KP.RU