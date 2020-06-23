2020-06-23T19:20:27+03:00
Общество

Прокурор просит лишить экс-главу Избиркома Коми почетного звания и наград

Верховный суд начал рассматривать жалобу по делу Елены Шабаршиной
Дарья ЮДИНА
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Прокурор просит лишить Елену Шабаршину наградПрокурор просит лишить Елену Шабаршину наград
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Верховный суд Коми начал рассматривать апелляцию по делу бывшего руководителя регионального Избиркома Елены Шабаршиной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Государственный обвинитель просит изменить приговор и назначить дополнительное наказание в виде лишения почетного звания и награды. Также прокурор признать смягчающим обстоятельством явку с повинной.

Сторона защиты заявила о невиновности Елены Шабаршиной. Если суд признает их подзащитную виновной, адвокаты просят назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Судебные прения продолжатся 25 июня.

Напомним, что в сентябре 2019 года Сыктывкарский городской суд признал экс-главу республиканского Избиркома виновной в получении взятки. Елену Шабаршину приговорили к шести годам колонии общего режима со штрафом в 1,56 млн рублей. Также ей на два года запретили занимать определенные должности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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