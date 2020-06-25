В Эжве потушили мощный пожар
Сегодня в 06:40 в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в промышленном здании в Эжве. Оно было мощным: к 10:16 утра пожар был локализован на площади 3 000 м². На данный момент открытое горение ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.
Во время тушения огнеборцы вытащили из опасной зоны 30 единиц техники, 18 газовых баллонов. Так они разобрались с угрозой взрыва и возгорания 14 кубометров дизтоплива. Погибших и пострадавших нет.
Сейчас на месте работают 70 человек личного состава и 26 единиц техники. Проводятся работы по проливке и разборке конструкций. Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель и сотрудники испытательной пожарной лаборатории.
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ИСТОЧНИК KP.RU