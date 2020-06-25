Россияне оформляют ипотеку с господдержкой
Россияне оформляют ипотеку с господдержкой.
Так в рамках программы госсубсидий Райффайзенбанк уже выдал первый миллиард рублей на покупку новых квартир в ипотеку. Средняя сумма займа по стране составила 3,8 млн рублей.
Как рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников, больше всего недвижимости в новостройках по льготной ставке покупают в Москве, Петербурге и Краснодаре.
Также банкир напомнил, что особые условия действуют до ноября 2020 года.
Жители Сыктывкара также могут оформить ипотечный кредит в Райффайзенбанке по сниженной ставке. Для этого можно оставить заявку в личном кабинете на raif.ru. Заявку рассмотрят в течение дня, и с момента её одобрения предложение будет доступно на протяжении двух месяцев.
Подробнее об ипотеке с господдержкой 2020 можно узнать на сайте Райффайзенбанка.
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ИСТОЧНИК KP.RU