2020-06-25T16:54:46+03:00
Общество

Россияне оформляют ипотеку с господдержкой

Средняя сумма займа по стране - 3,8 млн рублей
Поделиться:
Жители Коми могут получить господдержку при оформлении ипотекиЖители Коми могут получить господдержку при оформлении ипотеки
Изменить размер текста:

Россияне оформляют ипотеку с господдержкой.

Так в рамках программы госсубсидий Райффайзенбанк уже выдал первый миллиард рублей на покупку новых квартир в ипотеку. Средняя сумма займа по стране составила 3,8 млн рублей.

Как рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников, больше всего недвижимости в новостройках по льготной ставке покупают в Москве, Петербурге и Краснодаре.

Также банкир напомнил, что особые условия действуют до ноября 2020 года.

Жители Сыктывкара также могут оформить ипотечный кредит в Райффайзенбанке по сниженной ставке. Для этого можно оставить заявку в личном кабинете на raif.ru. Заявку рассмотрят в течение дня, и с момента её одобрения предложение будет доступно на протяжении двух месяцев.

Подробнее об ипотеке с господдержкой 2020 можно узнать на сайте Райффайзенбанка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми вошла в десятку регионов по доступности ипотеки

Республика заняла 9 место (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воркуте возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства
В Воркуте за нарушение масочного режима наказали больше 100 человек
Россияне оформляют ипотеку с господдержкой
В Эжве потушили мощный пожар
От укусов клещей в Коми пострадали более полутора тысяч человек
Прокуратура Эжвинского района взяла на контроль проверку в связи с возгоранием
Житель Прилузья ограбил, а затем избил знакомого
В Сыктывкаре произошёл мощный пожар (ВИДЕО)
Паром Усть-Сысольск перешёл на маршрут «Седкыркещ – Доручасток»
Погода в Коми 25 июня
Коми выходит из пандемической комы
В Емве машина сбила пенсионерку во дворе дома
На трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск сгорел автомобиль
В Сыктывкаре покажут трансляцию парада на Красной площади на большом экране
В Сыктывкаре покажут трансляцию парада на Красной площади на большом экране
Как будут ездить автобусы 24 июня в Сыктывкаре
Прокурор просит лишить экс-главу Избиркома Коми почетного звания и наград