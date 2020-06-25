25 Июнь 2020 2020-06-25T16:54:46+03:00

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Россияне оформляют ипотеку с господдержкой.

Так в рамках программы госсубсидий Райффайзенбанк уже выдал первый миллиард рублей на покупку новых квартир в ипотеку. Средняя сумма займа по стране составила 3,8 млн рублей.

Как рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников, больше всего недвижимости в новостройках по льготной ставке покупают в Москве, Петербурге и Краснодаре.

Также банкир напомнил, что особые условия действуют до ноября 2020 года.

Жители Сыктывкара также могут оформить ипотечный кредит в Райффайзенбанке по сниженной ставке. Для этого можно оставить заявку в личном кабинете на raif.ru. Заявку рассмотрят в течение дня, и с момента её одобрения предложение будет доступно на протяжении двух месяцев.

Подробнее об ипотеке с господдержкой 2020 можно узнать на сайте Райффайзенбанка.

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ИСТОЧНИК KP.RU