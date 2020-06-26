2020-06-26T16:29:36+03:00
Общество

Мэрия Сыктывкара хочет купить судно на воздушной подушке

На нем будут перевозить жителей Седкыркеща и других заречных поселков
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре хотят купит судно на воздушной подушкеВ Сыктывкаре хотят купит судно на воздушной подушке
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Городская администрация объявила повторный аукцион по закупке судна на воздушной подушке. Его используют для перевозки жителей Седкыркеща и других заречных посёлков. Ранее закупка планировалась в марте, однако тогда аукцион не состоялся из-за начавшейся эпидемии коронавируса. В результате фирму, заинтересованную в поставке, не нашли. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В управлении ЖКХ пояснили, что вопрос подняли повторно. Поскольку отрасль возобновила работу, в администрации приняли решение о проведении соответствующего аукциона.

Повторно закупку на изготовление судна объявят в ближайшее время. С учетом аукциона и времени на создание катер поступит в город и начнет работать примерно в ноябре.

Судно на воздушной подушке «Кайман-10» рассчитано на перевозку десяти пассажиров. Катер длиной 7,5 метра имеет два двигателя суммарной мощностью 287 лошадиных сил. На палубе, ступенях и баллоне надувного борта будут установлены противоскользящие накладки. Максимальная скорость по льду составит 100 км/ч, по снегу – 90 км/ч и 80 км/ч по воде.

Цена катера вместе с прицепом для его перевозки - примерно 4,5 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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