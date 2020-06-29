Синоптики Коми рассказали, когда ждать потепления в республике

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:29:50+03:00

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Жители Коми уже устали от капризов погоды: то ветер, то дождь, то кратковременное солнце. Синоптики Коми ЦГМС рассказали, когда к нам вернется лето.

- Июнь завершится холодной погодой и небольшими дождями. По-прежнему холодными будут ночи, местами не исключено понижение до 0С. В понедельник на всей территории, во вторник в восточной половине, дневной прогрев составит всего 7...12С. Но в западной половине в последний день июня воздух прогреется до 18С. А с приходом июля синоптическая ситуация поменяется, воздушные массы будут поступать с юго-запада, потепление распространится на весь регион, но с дождями и грозами. Температура воздуха в ночные часы прогнозируется в пределах 8...13С, в дневные — от 20С до 25С, - сообщила завотделом ЦГМС по Коми Ольга Козак.

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ИСТОЧНИК KP.RU