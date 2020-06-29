Где не будет горячей воды в Сыктывкаре с 6 по 10 июля

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:56:19+03:00

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В Сыктывкаре продолжают поэтапно отключать на время горячую воду. С 6 июля начнется третий этап: сыктывкарские тепловые сети Коми филиала «Т Плюс» проведут гидравлические испытания, которые затронут трубопроводы от котельной «Больничного городка». Без горячей воды с 6 по 10 июля придется побыть сыктывкарцам, живущим по следующим адресам:

Ул. Гаражная, 2, 4, 6, 6/1, 6/3, 8, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 10, 10/1;

Ул. Пушкина, 89, 89А, 95, 97, 103, 103/1, 104, 112/2, 112/3, 112/6, 112/10, 113, 114, 114/1, 114/2, 114/4, 115, 116/4, 116/5, 116/6, 118, 118/1, 120, 122, 125, 127/2, 128, 130, 133А, 135, 135/1, 135/6, 137, 139;

Сысольское шоссе, 9, 20, 22, 24, , 27, 27/13, 28, 28А, 30, 31, 33, 56/1, 58, 60, 60/2, 60/3, 64, 66, 68;

Ул. Маркова, 1, 1/2, 1/3, 1/6, 1/7, 13, 24, 33, 35, 35/1, 39/1, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63.

Компания просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Гидравлические испытания нужны, чтобы выявить и устранить дефекты на сетях, тем самым обеспечив надежное теплоснабжение зимой. Испытания проводят летом, чтобы людям было проще переносить отсутствие горячей воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU