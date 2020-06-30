В Ижме устанавливают личность фронтовика из Мохчи

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:04:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Ижемский отдел архивной работы просит жителей района о помощи: нужно установить личность участника Великой Отечественной войны на фотографии.

Фотодокумент предоставили в архив от Вертепского дома народных традиций . На снимке слева фронтовик Чупров Владимир Петрович из деревни Вертеп (пропал без вести в октябре 1941 года). Необходимо выяснить, кто на фото рядом с ним. Надпись на обороте фотодокумента – «с Вокуевым, Мохчаюрса».

Возможно, кто-то узнает неизвестного солдата. Специалисты районного архива будут рады любой информации для выяснения личности фронтовика. Телефон для связи – 94-037.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парада Победы 24 июня в Коми не будет

Какие аргументы за отмену привел Владимир Уйба (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU