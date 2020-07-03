2020-07-03T13:14:28+03:00
Общество

Школы Сыктывкара выиграли гранты по миллиону рублей

На что их потратят
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Школы Сыктывкара выиграли гранты от федерального министерстваШколы Сыктывкара выиграли гранты от федерального министерстваФото: Наталия БЕШКАРЕВА
Изменить размер текста:

Три школы Сыктывкара выиграли гранты министерства просвещения России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Гимназия № 1, школы № 16 и № 35 получат по миллиону рублей на создание инновационных программ поддержки школьных инициатив и сетевых проектов.

Гимназия № 1 эти деньги потратит на улучшение результатов учащихся за счет индивидуальной работы. Грант школы № 16 направят на развитие предпринимательских навыков школьников: старшеклассники покорят БАМ, бизнес-академию для молодежи. Педагоги школы № 35 в рамках гранта обобщат лучший опыт наставничества. Учителя поделятся эффективными методиками сотрудничества не только со школами Сыктывкара, но и других муниципалитетов Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сегодня началась приемная кампания в детские лагеря Коми

Куда и как можно записать ребенка (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ухтинка перевела полтора миллиона рублей мошенникам
Жительница Сыктывкара заказала платья, а потеряла сбережения
Школы Сыктывкара выиграли гранты по миллиону рублей
Ухтинка лишилась более миллиона рублей
В Ухте на месте пожара нашли тело женщины
Какой будет погода в июле в Коми
В Инте работодатель забыла о зарплате сотрудникам
Погода в Коми 3 июля
В Воркуте завершается отопительный сезон
Жителям Коми увеличили размер льготной ипотеки
В Сыктывкаре ограничат движение по Октябрьскому проспекту
В Коми благоустроят 12 скверов
В Сыктывкаре женщина перевела 35 тысяч рублей мошеннику
Не от, а до: ставки по рефинансированию снижаются
В Коми с военнослужащего взыскали более миллиона рублей
Житель Корткеросского района обвиняется в распространении наркотиков
В Вуктыльском районе пропала 45-летняя женщина
Деревня в Княжпогостском районе едва не сгорела
Сколько свободных мест осталось в учебных заведениях Сыктывкара
Погода в Коми 2 июля
Пожарные в Инте спасли мужчину из огня
Волонтеры разыскивают в Сыктывкаре пожилого мужчину, пропавшего 30 июня
В Сыктывдинском районе может появиться мусороперерабатывающий завод
Погода в Коми 1 июля