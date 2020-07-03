Школы Сыктывкара выиграли гранты по миллиону рублей

3 Июль 2020 2020-07-03T13:14:28+03:00

На что их потратят

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Три школы Сыктывкара выиграли гранты министерства просвещения России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Гимназия № 1, школы № 16 и № 35 получат по миллиону рублей на создание инновационных программ поддержки школьных инициатив и сетевых проектов.

Гимназия № 1 эти деньги потратит на улучшение результатов учащихся за счет индивидуальной работы. Грант школы № 16 направят на развитие предпринимательских навыков школьников: старшеклассники покорят БАМ, бизнес-академию для молодежи. Педагоги школы № 35 в рамках гранта обобщат лучший опыт наставничества. Учителя поделятся эффективными методиками сотрудничества не только со школами Сыктывкара, но и других муниципалитетов Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU