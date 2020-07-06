6 Июль 2020 2020-07-06T16:35:04+03:00

Его цель съемка документальных фильмов о людях из глубинки

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Усть-Куломский район посетили участники проекта «Чем жива Россия». Съемочная группа поработала в деревне Малый Аныб и в Ульяново.

Основная цель проекта «Чем жива Россия» съемка документальных короткометражных фильмов о жителях глубинки в регионах России. В фильмах рассказываются истории уникальных людей, раскрываются темы экологии и этноса. Маршрут медиаэкспедиции охватывает Коми, Алтай, Хакасию, Тыву, Бурятию, ЯНАО и другие регионы России.

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ИСТОЧНИК KP.RU