Усть-Куломский район посетили участники проекта «Чем жива Россия
Усть-Куломский район посетили участники проекта «Чем жива Россия». Съемочная группа поработала в деревне Малый Аныб и в Ульяново.
Основная цель проекта «Чем жива Россия» съемка документальных короткометражных фильмов о жителях глубинки в регионах России. В фильмах рассказываются истории уникальных людей, раскрываются темы экологии и этноса. Маршрут медиаэкспедиции охватывает Коми, Алтай, Хакасию, Тыву, Бурятию, ЯНАО и другие регионы России.
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ИСТОЧНИК KP.RU