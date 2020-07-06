2020-07-06T16:35:04+03:00
Звезды

Усть-Куломский район посетили участники проекта «Чем жива Россия

Его цель съемка документальных фильмов о людях из глубинки
Дарья ЮДИНА
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Фото Ивана КасеваФото Ивана Касева
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Усть-Куломский район посетили участники проекта «Чем жива Россия». Съемочная группа поработала в деревне Малый Аныб и в Ульяново.

Основная цель проекта «Чем жива Россия» съемка документальных короткометражных фильмов о жителях глубинки в регионах России. В фильмах рассказываются истории уникальных людей, раскрываются темы экологии и этноса. Маршрут медиаэкспедиции охватывает Коми, Алтай, Хакасию, Тыву, Бурятию, ЯНАО и другие регионы России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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