2020-07-10T14:24:42+03:00
Общество

Юлия Белорукова начала тренировки в группе Маркуса Крамера

Сборы проходят в Пермском крае
Дарья ЮДИНА
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Фото с сайта минспорта КомиФото с сайта минспорта Коми
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Сосногорская лыжница и победительница Олимпийских игр Юлия Белорукова (в этом спортивном сезоне она выступает под фамилией мужа Ступак) начала тренировки в группе Маркуса Крамера. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Коми.

Сборы проходят в городе Чайковский Пермского края на базе «Снежинка». Вместе с Юлией Белоруковой тренируются Евгений Белова, Иван Кириллов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Анастасия Кулешова, Майя Якунина.

Напомним, что Юлия Белорукова вернулась в большой спорт после рождения сына.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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