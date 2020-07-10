Юлия Белорукова начала тренировки в группе Маркуса Крамера
Сосногорская лыжница и победительница Олимпийских игр Юлия Белорукова (в этом спортивном сезоне она выступает под фамилией мужа Ступак) начала тренировки в группе Маркуса Крамера. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Коми.
Сборы проходят в городе Чайковский Пермского края на базе «Снежинка». Вместе с Юлией Белоруковой тренируются Евгений Белова, Иван Кириллов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Анастасия Кулешова, Майя Якунина.
Напомним, что Юлия Белорукова вернулась в большой спорт после рождения сына.
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ИСТОЧНИК KP.RU