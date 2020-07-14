У дачников в Печоре появился косолапый сосед
Дачники в Печоре сообщают, что к ним в гости приходит медведь. Косолапый спокойно гуляет рядом с заборами в СОТ «Энергия», не боясь людей и громких звуков. Фото незваного хозяина тайги разместили в паблике «Типичная Печора».
Фото из паблика "Типичная Печора"
Дачники пояснили, что обратились по поводу медведя в МЧС и полицию: выходить из дома опасно. Сотрудники МЧС приезжали, зверя отогнали. Но нахальный косолапый вернулся в леспромхоз, который находится рядом с дачами.
Фото из паблика "Типичная Печора"
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ИСТОЧНИК KP.RU