У дачников в Печоре появился косолапый сосед

14 Июль 2020 2020-07-14T14:14:24+03:00

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Дачники в Печоре сообщают, что к ним в гости приходит медведь. Косолапый спокойно гуляет рядом с заборами в СОТ «Энергия», не боясь людей и громких звуков. Фото незваного хозяина тайги разместили в паблике «Типичная Печора».

Фото из паблика "Типичная Печора"

Дачники пояснили, что обратились по поводу медведя в МЧС и полицию: выходить из дома опасно. Сотрудники МЧС приезжали, зверя отогнали. Но нахальный косолапый вернулся в леспромхоз, который находится рядом с дачами.

Фото из паблика "Типичная Печора"

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ИСТОЧНИК KP.RU