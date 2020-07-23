2020-07-23T13:11:37+03:00
Общество

Какой будет погода 25-26 июля в Коми

Синоптики дали прогноз на выходные
Дарья ЮДИНА
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На выходных жителям Коми обещают дожди и грозыНа выходных жителям Коми обещают дожди и грозыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Специалисты Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода 25-26 июля в республике.

В выходные характер погоды в республике заметно не поменяется, Обширный антициклон удержит на основной территории тёплую и сухую погоду. В юго-западных районах в зоне атмосферного фронта пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура останется высокой — ночью +11...+16С, днём +22...+27С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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