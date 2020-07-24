Сыктывкарцы 5 августа останутся без холодной воды
В Сыктывкаре 5 августа отключат холодную воду. Об этом пишет пресс-служба городской администрации.
Микрорайон Орбита, Верхний и Нижний Чов будут обеспечены холодным водоснабжением с пониженным давлением.
ОАО «Сыктывкарский Водоканал» занимается плановым ремонтом на водопроводных сетях и насосных станциях. Ремонт требует отключения холодной воды. Её не будет с 8 часов 5 августа до 8 часов 6 августа во всем Сыктывкаре (кроме микрорайона Орбита от улицы Печорской) и Выльгорте. Давление в системе холодного водоснабжения нормализуется к 12 часам 6 августа. Водоканал просит запастись питьевой водой и приносит извинения за причиненные неудобства.
Если не успеете набрать холодную воду заранее, ею можно запастись. Воду подвезут по следующим адресам:
В Сыктывкаре:
1. Пересечение ул.Красных Партизан - Октябрьский пр.- с 9.00 до 21.00 ч.
2. Пересечение Октябрьский пр. – ул.Коммунистическая («Универсам» - стоянка) - с 9.00 до 21.00 ч.
3. ул.Коммунистическая, д.67 (гостиница «Сыктывкар») (на пешеходной дорожке) -
с 9.00 до 21.00 ч.
4. ул.Морозова, д.173 – Площадь перед Храмом - с 9.00 до 21.00 ч.
5. ул. Свободы, 25 – «Центр занятости населения города» - с 9.00 до 21.00 ч.
6. Пересечение ул.Школьная – ул.Почтовая (перед магазином «Автолюбитель») - с 9.00 до 12.00, с 18.00 до 21.00 ч.
7. ул.З. Космодемьянской, д. 48 (площадка магазина) - с 12.00 до 18.00 ч.
8. ул. Ручейная, 35 – возле водоразборной колонки – с 9.00 до 11.00, с 13.00 до 15.00, с 18.00 до 21.00
9. ул. Панева, 10 – с 11.00 до 12.00, с 16.00 до 18.00
В Выльгорте:
1. Центральная площадь – с 9.00 до 14.00 ч., с 16.00 до 18.00 ч.
2. ул. Советская, д.70 (Выльгорт) – с 14.00 до 16.00 ч., с 18.00 до 21.00 ч.
3. ул. Ольги Мальцевой, д. 80 – с 9.00 до 14.00 ч., с 16.00 до 18.00 ч.
4. ул. Тимирязева, д. 36 – с 14.00 до 16.00 с 18.00 до 21.00 ч.
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ИСТОЧНИК KP.RU