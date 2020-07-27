2020-07-27T16:17:19+03:00
Общество

В Коми похитили почти два километра кабеля

Эпицентром кражи стали Ухта, Воркута и Усинск
Анна ИВАНОВА
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Кража создает серьезные проблемы, связанные с системами передачи и распределения электроэнергии, различного оборудования, связи.Кража создает серьезные проблемы, связанные с системами передачи и распределения электроэнергии, различного оборудования, связи.Фото: "КП" Архив
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Города Коми все чаще фиксируют заявления о кражах телефонных и медных кабелей. Воры обычно продают добычу на рынке металлолома. Пресс-служба МВД по Коми сообщает, что в Воркуте сотрудники полиции на настоящий момент проводят проверки по двум кражам кабеля с территории предприятий В ходе следствия установили, что телефонный кабель был похищен из помещения в нерабочем здании. Длина украденного составила 35 метров.

Также в воркутинском жилом доме была оборвана телефонная линия. Воры похитили кабель длиной 100 метров, когда проникли на чердак одной из пятиэтажек.

МВД города Ухта также проверяют факт кражи 700 метров медного кабеля с одной из промышленных баз. В общей сумме предприятию причинен ущерб в размере более 200 тыс. рублей.

Подобная ситуация наблюдается в Усинске. Там злоумышленники, похитили 750 метров медного кабеля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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