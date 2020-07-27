В Коми похитили почти два километра кабеля

27 Июль 2020 2020-07-27T16:17:19+03:00

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Города Коми все чаще фиксируют заявления о кражах телефонных и медных кабелей. Воры обычно продают добычу на рынке металлолома. Пресс-служба МВД по Коми сообщает, что в Воркуте сотрудники полиции на настоящий момент проводят проверки по двум кражам кабеля с территории предприятий В ходе следствия установили, что телефонный кабель был похищен из помещения в нерабочем здании. Длина украденного составила 35 метров.

Также в воркутинском жилом доме была оборвана телефонная линия. Воры похитили кабель длиной 100 метров, когда проникли на чердак одной из пятиэтажек.

МВД города Ухта также проверяют факт кражи 700 метров медного кабеля с одной из промышленных баз. В общей сумме предприятию причинен ущерб в размере более 200 тыс. рублей.

Подобная ситуация наблюдается в Усинске. Там злоумышленники, похитили 750 метров медного кабеля.

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ИСТОЧНИК KP.RU