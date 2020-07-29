2020-07-29T11:33:55+03:00
Общество

В Коми директор компании злоупотребил полномочиями

Ущерб ресурсоснабжающей организации превысил 4,7 млн. рублей
Анна ИВАНОВА
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Директора лишили права заниматься хозяйственной деятельностью на год и шесть месяцевДиректора лишили права заниматься хозяйственной деятельностью на год и шесть месяцевФото: "КП" Архив
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Накануне Сыктывкарский городской суд вынес приговор директору управляющей компании «Сыктывкарская». Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Компания оказывала услуги по управлению, содержанию, ремонту общего имущества домов по ул. Интернациональная, 106 и ул. Свободы, 25.

С 2013 по 2015 гг. при осуществлении руководства директор причинил вред ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс», которая поставляла тепло и горячую воду в указанные жилые дома, выставляя счета за оказанные услуги ООО Управляющая компания «Сыктывкарская». Общая сумма за два года составила 8 192 766, 76 рублей, а сумма собранных управляющей компанией с потребителей средств в качестве оплаты за поставленные энергоресурсы – 8 179 652,19 рублей. Директор управляющей компании не полностью произвел расчеты с ресурсоснабжающей организацией. На ее счета было перечислено лишь 3 451 459,93 рублей. В результате неправомерных действий ущерб ресурсоснабжающей организации составил в общей сложности 4 728 192,26 рублей.

Директор отрицает свою вину. Теперь по решению суда он обязан оплатить штраф государству в размере 120 тыс. рублей. Также мужчина более года не имеет права заниматься любой деятельностью, которая связана с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Пока приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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