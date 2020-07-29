2020-07-29T16:06:12+03:00
Общество

Команда из Коми вошла в шорт-лист конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров

Всего проектов 34
Дарья ЮДИНА
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Фото Евгении Бобрецовой из группы "Печоро-Илычского заповедника "ВКонтакте"Фото Евгении Бобрецовой из группы "Печоро-Илычского заповедника "ВКонтакте"
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Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) объявило финалистов конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитию экотуризма в России. Ими стали 34 команды, в числе которых и команда Печоро-Илычского заповедника и "Югыд ва" с проектом ТРК «Девственные леса Коми».

На следующем этапе финалисты будут участвовать в акселерационной программе. Затем команды презентуют свои проекты потенциальным инвесторам и представителям профильных министерств и ведомств. По итогам у участников будут готовы экономически обоснованные мастер-планы туристско-рекреационных кластеров на ООПТ и прилегающих территориях. Конкурс завершится 16 октября. Будет десять территорий-победителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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