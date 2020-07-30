В Сыктывкаре изменится схема движения некоторых автобусов
Временное изменение движения связано с проведением земляных работ от дома № 427 до дома № 330 с 31 июля 20:00 до 03 августа 06:00 2020 года.
Движение транспорта в указанный период на маршрутах №№ 3, 4, 15 и 17 будет осуществляться по следующим образом:
- ул. Петрозаводская – ул. Лыткина – ул. Тентюковская – до с/х «Пригородного».
Схема движения автобуса «пл. Габова – переправа «Геологов» будет осуществляться по следующей схеме:
-Октябрьский проспект – ул. Печорская – ул. Энгельса – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе – пл.Габова.
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ИСТОЧНИК KP.RU