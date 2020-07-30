В Сыктывкаре изменится схема движения некоторых автобусов

30 Июль 2020 2020-07-30T11:40:24+03:00

Работы продлятся с 31 июля по 3 августа Фото: "КП" Архив

Это связано с проведением земляных работ

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Временное изменение движения связано с проведением земляных работ от дома № 427 до дома № 330 с 31 июля 20:00 до 03 августа 06:00 2020 года.

Движение транспорта в указанный период на маршрутах №№ 3, 4, 15 и 17 будет осуществляться по следующим образом:

- ул. Петрозаводская – ул. Лыткина – ул. Тентюковская – до с/х «Пригородного».

Схема движения автобуса «пл. Габова – переправа «Геологов» будет осуществляться по следующей схеме:

-Октябрьский проспект – ул. Печорская – ул. Энгельса – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе – пл.Габова.

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ИСТОЧНИК KP.RU