Под Усинском медведь разрыл могилы домашних любимцев

30 Июль 2020 2020-07-30T12:21:59+03:00

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В группе «Хорошие люди Усинска» сообщают, что на Колвинском кладбище побывал медведь. Косолапый разрыл могилы домашних питомцев и даже достал тела.

Напомним, что ухтинцы также жалуются на медведей, громящих Успенское кладбище. Медвежье семейство не только съедает конфеты, которые оставляют в память об усопших, но и разрывает могилы.

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ИСТОЧНИК KP.RU