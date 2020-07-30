2020-07-30T12:21:59+03:00
Общество

Под Усинском медведь разрыл могилы домашних любимцев

Косолапый натворил дел
Дарья ЮДИНА
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Жители Усинска жалуются на медведяЖители Усинска жалуются на медведя
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В группе «Хорошие люди Усинска» сообщают, что на Колвинском кладбище побывал медведь. Косолапый разрыл могилы домашних питомцев и даже достал тела.

Напомним, что ухтинцы также жалуются на медведей, громящих Успенское кладбище. Медвежье семейство не только съедает конфеты, которые оставляют в память об усопших, но и разрывает могилы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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