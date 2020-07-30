Найденный в магазине кошелек грозит обернуться для эжвинской пенсионерки уголовным делом

30 Июль 2020 2020-07-30T14:28:20+03:00

Изменить размер текста: A A

К правоохранителям обратилась местная жительница. Накануне в магазине по улице Мира она оставила бумажник у полки с книгами, а когда вернулась, своего имущества там не нашла.

Подозреваемой в краже оказалась пенсионерка. Женщина пояснила, что нашла оставленный в торговом зале кошелек и оттуда все сбережения. По случившемуся возбуждено уголовное дело (ст.158 УК РФ). Похищенные денежные средства девушки возвращены полностью. Расследование продолжается.

МВД по Республике Коми ежедневно напоминает гражданам об ответственности за присвоение чужого имущества. Каждый житель республики обязан немедленно отыскать владельца и вернуть его имущество, в противном случае, присвоив вещь себе, уголовной ответственности не избежать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ курьезных случаев из полицейских сводок в Коми - кражи, которых не было

Пресс-служба МВД по Коми подготовила подборку таких случаев (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU