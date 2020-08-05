Райффайзенбанк: россияне чаще копят на свадьбу

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:56:24+03:00

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В этом году многим россиянам пришлось отложить свадьбу или праздновать ее онлайн, без родных и друзей. Однако это помогло им сэкономить и потратить деньги на другие цели. В итоге каждая четвертая свадьба обошлась молодоженам меньше чем в 100 тыс. рублей. Большинство копят на свадьбу целевым образом, а кредиты используют значительно реже.

Сколько стоит свадьба

Почти 70% пар, опрошенных Райффайзенбанком, частично или полностью отложили свадебное торжество этой весной. 35% отменили свадьбу полностью, а 33% — только некоторые ее элементы. Остальных не коснулись ограничения, связанные с распространением коронавируса, и они смогли отпраздновать бракосочетание, как и планировали.

Чаще всего отменять приходилось торжество с родными и друзьями, а также последующее путешествие. Многим пришлось отказаться от церемонии в ЗАГСе.

Источник: опрос Райффайзенбанка

- По данным опроса Райффайзенбанка половина молодоженов (51%) целенаправленно копили на свадьбу. Взяли кредит или оплатили расходы по кредитной карте – только 28% пар. Если вам предстоит крупная покупка или важное событие, рекомендуем откладывать сбережения на накопительном счете «Прогрессивный». Процентная ставка увеличивается в зависимости от срока размещения средств на счете. Этот накопительный счет позволяет зарабатывать на процентах, сохраняя возможность свободно распоряжаться деньгами, — отметил директор офиса Райффайзенбанка в Сыктывкаре Никита Сегаль.

Чаще всего свадьба в России обходится менее чем в 100 тыс. рублей. Почти половина опрошенных в результате сэкономили на свадьбе, чуть более 51% экономии не почувствовали. Большинству удалось сэкономить более 50 тыс. рублей. При этом доходы почти 80% опрошенных не превышают 60 тыс. рублей в месяц. У 74% есть сбережения, а кредитами пользуются только 63% респондентов.

Источник: опрос Райффайзенбанка

ИСТОЧНИК KP.RU