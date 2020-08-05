Как в Коми соблюдают масочный режим?

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:44:27+03:00

На ежедневном рейде проверили работников торговли, транспорта и спорта

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В ходе ежедневного рейда по поручению главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Натальи Хозяиновой нарушений не обнаружено

Специалисты администрации проверили более 10 объектов торговли по улицам Орджоникидзе, д. 33/45, Карла Маркса, д. 191, ул. Карла Маркса, д. 201. Везде работники магазинов при себе имели средства индивидуальной защиты.

Также были проверены и автобусы по маршрутам №№ 1,46,15,19,18, 17,6. Работники имеют маски, а также своевременно проводят дезинфекцию салонов автобусов.

В ходе проверок, выяснилось, что персонал студии эффективной растяжки «33 шпагата» по ул. Коммунистической д. 48/2 и спортивно-оздоровительного клуба «Тонус», расположенного по ул. Ленина д.32, также соблюдают масочный режим. Более того, в зале расположены разметки для соблюдения социальной дистанции, а на стойке регистрации присутствуют антисептики и средства измерения температуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU