В корпусе СГУ им. Питирима Сорокина при ремонте нашли советские фрески

Фото со страницы Игоря Сажина "ВКонтакте"
В старом корпусе КГПИ, а ныне корпусе СГУ им. Питирима Сорокина, при ремонте нашли фрески советской поры хорошего качества. Их обнаружили рабочие, которые смыли побелку перед покраской стен. О находке на своей странице "ВКонтакте" рассказал Игорь Сажин.
Фото со страницы Игоря Сажина "ВКонтакте"
Напомним, что старый корпус КГПИ построили в 1934-1935 годах. Здание сильно изношено, поэтому было решено кардинально его преобразить. Дизайн у будущего корпуса уже есть, его автор архитектор Дмитрий Челанов Он отметил, что постарался максимально сохранить исторический облик первого вуза Коми и выполнил его в стиле постконструктивизма
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