В Коми обнаружили токсичные отходы

Фото: ОНФ в Коми

Эксперты тематической площадки ОНФ «Экология» предложили разработать меры по ликвидации опасных свалок промышленных отходов в лесной зоне Сыктывдинского района. Общественники обнаружили отходы в лесу в районе 16-го и 18-го километров автодороги Койты – Мандач. В токсичное место в районе 16-го километра ранее повсеместно сливали отходы птицефабрики «Зеленецкая». После прекращения данной практики, около десяти лет назад, комитет лесов Коми передал участок в аренду ООО «СевЛесПил».

Фото: ОНФ в Коми

Напомним, по документам объекты были ликвидированы еще в 2016 году, а земли восстановлены. В ходе проверки увидели, что работы успешно проведены только на бумаге, на самом же деле отходы птицефабрики образовали токсичное озеро и неприятным запахом.

Фото: ОНФ в Коми

Это далеко не первый случай ликвидации свалок в Сыктывдинском районе на бумаге. В мае 2019 года ОНФ в Коми уже обращался в прокуратуру по свалке промышленных отходов в районе поселка Язель. Мусорный объект тоже якобы был убран, а территория рекультивирована. После личной проверки госорганов оказалось обратное. Разбирательство в судебном порядке продолжается до сих пор.

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