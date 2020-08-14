Безопасно ли в Турции: что ждать от отдыха жителям Коми

Фото вестника АТОР

В понедельник, 10 августа, в Турции приземлился первый чартер из России. Встречали рейс громкими овациями и оркестром. Репортажем от первого лица поделился вестник Ассоциации туроператоров России.

Турецкие курорты живут своей привычной жизнью, но с незначительными корректировками. Например, в отеле Euphoria Tekirova 5*, температуру измеряют на главном въезде, на входе в ресторан, в SPA. Все сотрудники — в масках. Но при этом туристов никто в отеле носить средства защиты не обязывает. Не нужны они не только возле бассейнов и на пляже, но и в ресторане.

Перед входом в ресторан гостям измеряют температуру, предлагают воспользоваться антисептиками. Столы расположены на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Также в индивидуальных пакетиках теперь расфасованы соль и сахар. В основном ресторане по-прежнему практикуется обслуживание туристов по системе «шведский стол», All Inclusive. С одним отличием – теперь еда находится либо за стеклом, либо за ограждением.

Самостоятельно взять еду и напитки у гостя не получится. Необходимо подойти и попросить официанта подать вам на тарелку порцию выбранного блюда. В отеле, как и прежде, проходят анимационные программы, вечерние шоу и дискотеки - изменений по сравнению с предыдущими годами не замечается. Говорят, что просто набор программ сократился. Бассейны на территории отеля и аквапарки работают без всяких ограничений: вода, как и раньше, в них регулярно очищается.

На пляже все как обычно, разве что расстояние между лежаками увеличено до 2,5 метров (впрочем, гости все равно их сдвигают, если приходят отдыхать семьей, это не запрещено). Пляж, как и всегда, регулярно убирается. Ну а море – море в Текирове всегда чистейшее, и от капризов неспокойного человеческого мира никак, к счастью, не зависит. Сейчас температура воды +26-27 градусов. Правда, есть ограничения на посещение спа-центров и тренажерных залов — одновременно там могут находится максимум 10 гостей (40% от обычной загрузки).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собирающиеся на отдых жители Коми могут не бояться объявленной СМИ вспышки коронавируса на курортах Турции

Разоблачение от Ассоциации туроператоров России (подробности).