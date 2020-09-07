На трассе под Сосногорском в ДТП погиб водитель: столкнулись МАЗ и «семерка»

Водитель "семерки" скончался на месте ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 7 сентября, в Сосногорске в 14:20 произошло смертельное ДТП. Происшествие случилось на 356 км автодороги Сыктывкар - Ухта - Усинск - Нарьян-Мар столкнулись грузовик МАЗ и автомобиль ВАЗ-2107.

Водитель "семерки" скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. На месте работают сотрудники ГИБДД. Личность погибшего и остальные подробности ДТП уточняются, сообщили в УГИБДД МВД по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура начала проверку в связи с гибелью подростка в ДТП в Печоре

Умер 14-летний мотоциклист (подробности)