Осужден житель Сыктывдинского района, два года истязавший сына

Потерпевшего определили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

54-летний житель Сыктывдинского района признан виновным в истязании сына (п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ), сообщает Следком по Коми.

Он два года регулярно избивал и мучил подростка 2004 года рождения. Пока тот в какой-то момент не выдержал и после очередного рукоприкладства не убежал из дома и обратился в правоохранительные органы. На период разбирательства потерпевшего определили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, где он находится и сейчас.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 2 лет.

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