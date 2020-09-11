Триста тысяч – в воздух: мэрия Инты заказала фейерверки на День города и Новый год

Фото: yandex.ru

Финансовое управление администрации Инты разместило на сайте госзакупок аукцион на проведение фейерверков, посвященных праздничным мероприятиям. Торги состоятся 21 сентября, начальная цена контракта — 300 тысяч рублей.

В техзадании говорится, что фейерверки надо будет устроить в День города и в Новый год.

Первый салют состоится 4 октября ориентировочно в 19:45 на площади Ленина. Продолжительность фейерверка — не менее пяти с половиной минут. Запустят более 250 пиротехнических изделий, которые в небе должны выглядеть как кометы, волны, короны, пальмы, пионы, хризантемы, кольца, хвосты и букеты в широкой цветовой гамме на разной высоте — от 30 до 75 метров.

Точно такой же салют увидят интинцы в Новый год — ориентировочно в 01:45 1 января на площади Ленина, сообщает БНК.

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