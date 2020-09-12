Ребенок пострадал при ДТП в Ухте: две иномарки не разминулись на перекрестке

Фото: УГИБДД МВД по Коми
Происшествие случилось 11 сентября в 8:30 в Ухте. 30-летняя женщина за рулем Skoda двигалась по пр.Космонавтов со стороны ул.Зерюнова в направлении пр.Ленина. На регулируемом перекрестке пр.Космонавтов с ул.Строителей при повороте налево на разрешающем сигнале светофора водитель не уступила дорогу автомобилю Toyota, который двигался навстречу.
В результате столкновения у водителя Skoda диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы поясницы. Пятилетний мальчик, пассажир Skoda, получил ушиб затылка. Водитель автомобиля Toyota также получил травму, у него ушиб шеи и растяжение связок.
Все были пристегнуты ремнями безопасности, ребенок находился в детском автокресле. Не госпитализированы.
Водитель Skoda к ответственности за нарушения правил дорожного движения всего привлекалась дважды, стаж управления авто с 2014 года, сообщили в УГИБДД МВД по Коми.
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